Indagine Pesaro Ricci ' molto soddisfatto contributo di verità'

"Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato ciò che so rispetto ai fatti contestati e alla mia attività da sindaco". Dopo oltre cinque ore di interrogatorio davanti alla pm di Pesaro Maria Letizia Fucci, l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, europarlamentare e candidato presidente di Regione, è uscito in auto dalla caserma della Guardia di Finanza di Pesaro, accerchiato da cronisti e fotografi. "Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti - ha aggiunto - e anzi ho apportato un contributo ulteriore per l'accertamento della verità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

