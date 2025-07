I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei, frutto dell’accordo raggiunto tra l’amministrazione americana e la Commissione Ue, accendono sempre di piĂą la preoccupazione del mondo produttivo toscano. Sebbene l’intesa abbia ridotto l’aliquota inizialmente prevista del 30% al 15%, l’impatto per l’export rischia di essere comunque pesante, in un momento giĂ complesso a causa dell’apprezzamento dell’euro sul dollaro e, per alcuni settori come la moda e l’abbigliamento, per la crisi in atto ormai da tempo. A lanciare l’allarme è la Cna di Firenze che ha calcolato anche le aziende artigiane che potenzialmente potrebbero rischiare molto dopo l’intesa Ue-Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo dazi sulla manifattura. Cna: "Esposte 13mila aziende". E la Toscana trema per il lavoro