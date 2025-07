Incubo a Viareggio | drogata e violentata La denuncia di una donna di 24 anni

Viareggio, 30 luglio 2025 – “Aiutatemi, sono state violentata”. La telefonata è arrivata nella serata di martedì al centralino del commissariato di Polizia, a chiamare una ragazza di 24 anni arrivata a Viareggio da Bologna. A portarla qui, nel vortice dell’incubo che ha denunciato alle autoritĂ e sui cui gli agenti adesso stanno indagando, è stato l’acquisto a distanza di un monopattino elettrico. Un mezzo sulla cui provenienza la giovane donna avrebbe però nutrito subito qualche dubbio. E così si era accordata con i venditori, che – secondo quanto raccontato dalla ragazza – le avrebbe assicurato un cambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incubo a Viareggio: drogata e violentata. La denuncia di una donna di 24 anni

