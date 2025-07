Incontro Eav e Regione Campania con i sindaci dell' area flegrea | le novità previste sulla linea Cumana

Nel pomeriggio di martedì si è tenuto un incontro (da remoto) organizzato da EAV e la Regione Campania con i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, per discutere delle problematiche relative al trasporto ferroviario della linea Cumana. Queste le principali novitĂ emerse e illustrate da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incontro - regione - campania - sindaci

“Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro": l'incontro del Pd - “Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro”: appuntamento a Ca’Ossi sabato 17 maggio Un nuovo appuntamento del ciclo “Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro” si terrà sabato 17 maggio alle ore 9:30, al Bar Ca’ Ossi (via Don.

Lavori sulla linea Bari-Taranto, incontro in Regione: "Attivate cinquantuno corse con bus sostitutivi" - Si è svolta in Consiglio regionale pugliese l'audizione dell'assessora ai Trasporti, Debora Ciliento, e della rappresentante degli studenti pendolari, Gabriella Schiavone, sulla situazione dei bus sostitutivi per la chiusura temporanea della linea ferroviaria tra Bari e Taranto, sospesa dal 1°.

Tavolo anti alluvione. Incontro in Regione - Tavolo "anti alluvione" del sistema delle Trobbie, nuova convocazione in Regione Lombardia per il prossimo 20 maggio.

? ` ? Formalizzata richiesta alla Regione Campania I sindaci di Agropoli, Castellabate e Pollica hanno formalizzato la richiesta alla Re Vai su Facebook

Incontro Eav e Regione Campania con i sindaci dell'area flegrea: le novitĂ previste sulla linea Cumana; Cumana, incontro tra Eav e sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida: treni ogni 30 minuti da Torregaveta ad Arco Felice; STOP AI SINDACI. OGGI GLI EMENDAMENTI IN COMMISSIONE STATUTO REGIONE CAMPANIA.

Incontro Eav e Regione Campania con i sindaci dell'area flegrea: le novità previste sulla linea Cumana - Nel pomeriggio di martedì si è tenuto un incontro (da remoto) organizzato da EAV e la Regione Campania con i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, per discutere delle problematiche relative ... Riporta napolitoday.it

Cumana, incontro tra Eav e sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida: treni ogni 30 minuti da Torregaveta ad Arco Felice - «Oggi pomeriggio c'è stato un incontro (da remoto) organizzato da EAV e la Regione Campania con i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte ... Si legge su msn.com