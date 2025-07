Incontri con l’autore Schlein Landini e non solo

Elly Schlein, Maurizio Landini e, tra gli altri, due figli d’arte: Massimiliano Buzzanca e Giulio Napolitano saranno tra i protagonisti a San Benedetto del Tronto tra fine luglio e agosto. La segretaria del Partito Democratico arriverĂ in cittĂ il 31 luglio, per la rassegna degli incontri con l’autore. PresenterĂ il suo libro ’La nostra parte – Per la giustizia sociale e ambientale, insieme’ domani sera alle 21 e 30 presso l’hotel Calabresi. Schlein, in qualitĂ di autrice, ripercorrerĂ il proprio impegno politico in un saggio che intreccia autobiografia e visione sociale, con un appello alla giustizia ambientale e all’azione collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

