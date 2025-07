Incontri con esperti e Croce Rossa nel centro di raffrescamento

Supportato da un grande impianto di climatizzazione, il centro di raffrescamento di Opera diventa un luogo di scambio e socialità , punto di riferimento soprattutto per gli anziani. E così, è partito nel pomeriggio di ieri, con un incontro-dibattito dedicato a come difendersi dai colpi di calore, il progetto “Oasi“, un ciclo di appuntamenti per fare degli ambienti refrigerati ricavati all’interno della sede locale della Croce rossa un contesto di ritrovo e approfondimento. Le occasioni di confronto con gli esperti proseguiranno il 5 agosto, dalle 15 alle 18, con la conferenza “Cambiamento climatico e salute“, e il 2 settembre, alla stessa ora, con “Benessere termico e aria condizionata“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it