Incidenti sull’asse interurbano | lunghe code in direzione Bergamo

Mattinata di traffico complicato sulle strade bergamasche, quella di mercoledì 3o luglio. Sull’asse interurbano di Bergamo si registrano lunghe code per raggiungere la cittĂ . A causarle, un incidente che si è verificato alle 7.40 a poche centinaia di metri dal rondò dell’autostrada, poco dopo il sottopasso di Colognola, e che ha coinvolto un’auto e una moto, con un 53enne che sarebbe rimasto ferito in modo non grave. Il sinistro ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e ha portato al blocco della circolazione, provocando incolonnamenti. Sempre sull’asse, poco prima della galleria San Roberto e sempre in direzione Bergamo, il ribaltamento di un veicolo avvenuto poco prima delle 8 ha portato alla formazione di lunghe code per chi proviene da Mapello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

