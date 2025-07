Incidente tra un’auto e un furgone per semaforo non rispettato | due feriti

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'Ospedale Santo Stefano in codice giallo. È successo ieri sera poco prima di mezzanotte, a Prato, a causa di un incidente stradale verificatosi tra via Pistoiese e via dell'Alberaccio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

