Incidente tra auto e bus a Como | alla guida del suv c'era Maxence Caqueret centrocampista del Como

Questa mattina a Como un'auto e un autobus di linea si sono scontrati sul viale per San Fermo della Battaglia. Alla guida del suv c'era Maxence Caqueret, 25enne centrocampista del Como. Il calciatore è stato portato in ospedale ma non avrebbe riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

