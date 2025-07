Incidente stradale per Vince McMahon citato in giudizio per guida pericolosa

Vince McMahon si è trovato al centro di una situazione spaventosa la scorsa settimana, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a più veicoli nel Connecticut. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9 del mattino di giovedì, poche ore prima che si diffondesse la notizia della morte di Hulk Hogan. Secondo il rapporto ufficiale della polizia, riportato da TMZ, McMahon stava guidando la sua Bentley del 2024 in direzione nord sulla Route 15, a Westport, quando ha tamponato una BMW 430 del 2023. L’impatto ha spinto entrambe le auto contro il guardrail centrale in legno, danneggiandolo pesantemente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Incidente stradale per Vince McMahon, citato in giudizio per guida pericolosa

