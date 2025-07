Incidente stradale a Salerno scontro tra auto e scooter | due ragazzi in codice rosso

Violento incidente stradale nella notte a Salerno, in via Pietro del Pezzo, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. A bordo del mezzo a due ruote viaggiavano due giovani, entrambi soccorsi dai sanitari della Croce Rossa e trasferiti d’urgenza al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - E' stato conferito l'incarico al perito per l'autopsia da eseguire sul corpo di Alessio Russo, il 26enne di San Tammaro deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 maggio a San Prisco.

Drammatico incidente stradale: tre feriti, tra cui una bambina di 6 anni trasportata all’ospedale Gemelli con l’eliambulanza - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale ha sconvolto il quartiere della Borghesiana a Roma, provocando tre feriti, tra cui una bambina di soli sei anni.

Incidente stradale, giovane soccorsa dai sanitari dopo impatto tra due autovetture - Un incidente stradale si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi – lunedì 12 maggio – all’altezza della rotatoria tra via Montefiorino e via Marzabotto.

Salerno: auto esce fuori strada in Tangenziale. Due feriti - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2, nei pressi dell’uscita della tangenziale “Mariconda”. Secondo ondanews.it