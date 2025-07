Incidente in Ernesto Basile coinvolti nello scontro due autobus Amat e un furgone delle Poste

Scontro fra due autobus dell'Amat e un furgone di Poste Italiane. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione corso Tukory, all'altezza di via Solarino. L'impatto non è stato molto violento ma ha messo fuori uso i due mezzi, costringendo i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

