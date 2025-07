Incidente con lo scooter Finisce contro un lampione Perde la vita a sedici anni

Aveva soltanto sedici anni Marchetto, come lo chiamavano tutti. Sedici anni compiuti un mese fa, il 27 giugno. Ieri mattina ha perso la vita in un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo: si è schiantato con l’amato scooter contro un palo, vicino a casa. Ed è morto sul colpo. Marchetto è Marco Calvi, un ragazzo pieno di vita, di amici, di interessi. Di strade da esplorare. Poco dopo le dieci del mattino aveva inforcato la sua Vespa 50 e si era diretto in palestra. Era uscito dall’abitazione in cui viveva con la famiglia, una villa in cima a una collina, e stava scendendo lungo via Campiani, in territorio di Cellatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di oggi a Bocale, nella zona sud di Reggio Calabria, è costato la vita a Davide Squillace, 47 anni, carabiniere in servizio. L’uomo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertament Vai su Facebook

