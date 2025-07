Inchiesta sulla clinica privata Fornaca di Torino Città della salute ai pazienti | Per voi non cambia niente

Dopo la maxi-inchiesta sugli ammanchi e i disordini nei bilanci, ora alla fase dell’udienza preliminare con decine di indagati, la procura di Torino ha aperto un nuovo fascicolo che lambisce Città della Salute. Questa volta, i sostituti procuratori Mario Bendoni e Giulia Rizzo, indagano sulle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva - È in libreria dal 14 maggio Alto Tradimento di Francesco Bonazzi, un’inchiesta senza sconti – e senza nostalgia – su come gli Agnelli-Elkann hanno abbandonato l’Italia (con l’aiuto di molti) incassando dividendi, consensi e silenzi prima di sbaraccare e spostare tutto altrove: fabbriche, soldi, cuore.

Dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino, Carmelo Centineo muore poche ore dopo: aperta un'inchiesta - La procura di Torino sta indagando sulla morte di Carmelo Centineo, 51enne titolare di un'impresa di pulizie residente in corso Racconigi nel capoluogo piemontese, deceduto la sera del 17 maggio 2025 dopo una quindicina di ore dalle dimissioni dall'ospedale Martini.

Bimba di 11 anni muore dopo una biopsia a Torino, inchiesta archiviata e mamma delusa: "Nessuno mi ha chiesto scusa" - Non ci sarà un processo per la morte di Elena Agiurgioaie, la bimba di 11 anni originaria di Chieri morta lo scorso luglio all’ospedale Regina Margherita di Torino, dopo essere stata sottoposta a una biopsia.

La Stanza dell’Ascolto all’Ospedale Sant’Anna di Torino deve chiudere, perché la convenzione, voluta dalla Regione Piemonte, siglata tra la Città della Salute di Torino e l'associazione pro-vita che la sta gestendo da settembre del 2024, è illegittima. A stabil Vai su Facebook

