Inchiesta per odio razziale

Percosse aggravate dall'odio razziale. Il vergognoso attacco antisemita ai danni del turista francese Elie Sultan, avvenuto due giorni fa all'autogrill di Lainate (Milano), sull'A8, finirĂ in tribunale. Per il momento, il fascicolo aperto dalla Procura di Milano è contro ignoti, ma le immagini riprese dall'aggredito con lo smartphone potrebbero rivelarsi molto importanti per identificare almeno una parte dei quindici autori del gesto. La Digos ha giĂ identificato tre persone tra quelle che comparivano nel video: italiani, residenti nell'hinterland di Milano, non censiti in manifestazioni pro-Palestina o d'area.

