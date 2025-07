Inchiesta Equalize chiuse le indagini per Pazzali&co | contestati 202 capi di imputazione

Nove mesi dopo gli arresti e il disvelamento dell'esistenza di un gruppo di "spioni" specializzati ne reperire informazioni, dati e notizie anche da database pubblici, la Dda di Milano e la Dna hanno chiuso il primo filone della maxi inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize e su dossieraggi appunto con accessi abusivi in banche dati. L'atto di conclusione indagini dei pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro, che prelude alla richiesta di processo e con 202 capi di imputazione, è a carico di 15 persone, tra cui Enrico Pazzali, ritornato alla Fiera Milano con relative polemiche ed ex titolare dell'agenzia investigativa, di esperti informatici come Nunzio Samuele Calamucci e dell'imprenditore Lorenzo Sbracci a.

Inchiesta dossieraggi Equalize, tra le vittime anche il cantante Alex Britti: “Mi hanno spiato e pedinato” - Ieri pomeriggio il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone e persona offesa in uno dei filoni dell'inchiesta milanese Equalize sui presunti dossieraggi illegali.

Alex Britti ascoltato dai pm dell’inchiesta Equalize: “Preoccupato dai pedinamenti” - Milano – Il cantautore Alex Britti, che sarebbe stato pedinato e monitorato illecitamente dal gruppo d elle presunte cyber-spie di Equalize, è stato ascoltato ieri pomeriggio come testimone e persona offesa dal pm di Milano Francesco De Tommasi in uno dei tanti capitoli dell’inchiesta sulla presunta associazione per delinquere finalizzata ad una serie di accessi abusivi nelle banche dati.

La Procura di Milano ha chiuso il primo filone dell'inchiesta sui presunti accessi abusivi nelle banche dati che avrebbe visto protagonista la società Equalize.

I pm: "Per profitto acquisivano informazioni su centinaia di persone.