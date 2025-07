Inchiesta di Pesaro interrogatorio ex sindaco Ricci nell’inchiesta per concorso in corruzione

L’inchiesta di Pesaro. Oggi l’interrogatorio dell’ex sindaco Ricci nell’inchiesta per concorso in corruzione. “ho risposto a tutto e sono molto soddisfatto” ha detto ricci uscendo dalla caserma della guardia di finanza. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Inchiesta di Pesaro, interrogatorio ex sindaco Ricci nell’inchiesta per concorso in corruzione

In questa notizia si parla di: inchiesta - ricci - pesaro - interrogatorio

