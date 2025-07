Incendio a due passi dal carcere

Momenti di paura nei pressi del carcere di Santa Maria Capua Vetere.¬†Nel corso della mattinata di oggi, mercoled√¨ 30 luglio, si √® verificato un incendio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per procedere a spegnere le fiamme. Ancora da chiarire la natura del rogo e le sue. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Un detenuto appicca un incendio in cella, poi aggredisce cinque agenti nel carcere di Pavia: “Tragedia sfiorata” - "Si √® barricato in bagno, incendiando il materasso e il cuscino. Poi ha aggredito il personale con un oggetto di plastica in dotazione per le pulizie, sferrando calci e pugni".

Tre giovani detenuti appiccano un incendio nel carcere minorile: due agenti intossicati - Tensione domenica all'interno dell’Istituto Penale per Minorenni di Treviso. Tre detenuti hanno appiccato un incendio nella propria sezione, mettendo a rischio la propria vita e quella degli operatori.

“Ha appiccato l’incendio con acceleranti, poi l’ha chiusa dentro”: chiesto il carcere per il compagno di Sueli Barbosa - La pm Ripamonti ha inoltrato alla gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Micahel Pereira, il 45enne accusato dell'omicidio della compagna Sueli Leal Barbosa.

Carcere di Poggioreale, detenuto psichiatrico scatena incendio in cella: agenti feriti - Incendio in carcere a Poggioreale: emergenza salute mentale e gestione critica dei detenuti psichiatrici mette a rischio sicurezza e personale. Segnala notizie.it

