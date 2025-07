Incendi a Belpasso si potrà fare domanda per richiedere un contributo per i danni

In seguito ai gravi incendi che nei giorni scorsi hanno colpito il territorio di Belpasso, causando ingenti danni a famiglie, abitazioni, attività produttive e terreni, il Comune ha avviato una raccolta ufficiale delle segnalazioni da parte dei cittadini danneggiati. L’iniziativa, promossa in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - belpasso - danni - potrà

Incendi boschivi, Belpasso si prepara: ordinanza in arrivo per la pulizia dei terreni - Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, torna l’allarme incendi. Ogni anno, il fuoco minaccia campagne, boschi e, nei casi più gravi, abitazioni e vite umane.

Emergenza incendi a Belpasso e Paternò, in azione Canadair e vigili del fuoco - A Belpasso, da questa mattina, è in corso un vasto e devastante incendio che interessa una porzione significativa del territorio lungo la strada provinciale 4, in direzione Santa Maria di Licodia.

Emergenza incendi a Belpasso e Paternò, in azione Canadair e vigili del fuoco - A Belpasso, da questa mattina, è in corso un vasto e devastante incendio che interessa una porzione significativa del territorio lungo la strada provinciale 4, in direzione Santa Maria di Licodia.

Un vasto incendio nell'area di Belpasso ha pesantemente colpito qualche giorno addietro l’azienda del presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen.... Vai su Facebook

Incendi a Belpasso, si potrà fare domanda per richiedere un contributo per i danni; Incendi, si potrà inoltrare domanda per i danni subiti nel 2023; Incendio a Belpasso: brucia sterpaglie e devasta oltre 10 ettari, denunciato un 37enne.