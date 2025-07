Tempo di lettura: 2 minuti Hanno entrambi 17 anni, girano in un’auto bianca e spacciano. Siamo a Caivano e le nuove leve agiscono nascondendo la droga nelle campagne vicine per poi andare a prendere ciò che serve per lo spaccio. Arriva la richiesta sullo smartphone e la dose arriva in pochi minuti, giusto il tempo di andare a prenderla. Sembra uno spot pubblicitario ma in realtà è lo stratagemma usato ormai un po’ ovunque da chi, una volta fermato dalle forze dell’ordine, potrĂ dire che quella sostanza stupefacente era per uso personale. I carabinieri della stazione di Caivano hanno adocchiato quell’utilitaria bianca con a bordo i due esili ragazzini ma ancora non sanno quale sia il punto di “ ritiro “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incastrati dalle nuove telecamere, in manette 2 pusher minorenni