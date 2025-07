Incassano 400 mila euro di pensione della nonna morta | madre e figlio denunciati per truffa aggravata

Madre e figlio hanno truffato l'Inps per 400 mila euro. Stando alle indagini della guardia di finanza, lo avrebbero fatto continuando a incassare la pensione della nonna deceduta 20 anni prima. I due sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

