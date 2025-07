Incarico supporto al RUP a un dipendente in quiescenza Parere ANAC

Un’amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilitĂ di affidare un incarico professionale di supporto al RUP a un ex dipendente collocato in quiescenza. L’AutoritĂ Nazionale Anticorruzione ha fornito alcuni elementi di valutazione, integrando considerazioni normative e giurisprudenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: incarico - supporto - dipendente - quiescenza

Conferimento di un incarico professionale come supporto al RUP ad un dipendente in quiescenza: il parere dell’ANAC ANAC – Parere anticorruzione 2 luglio 2025, n. 2528 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/44325/… Vai su X

NOI...DSGA | Buongiorno colleghi devo liquidare incarico pnrr alla mia ex dirigente Vai su Facebook

Pensionati, da oggi possono tornare a svolgere incarichi retribuiti negli uffici pubblici: ecco la nuova sentenza; Progetti PNRR, incarichi per l’ex dirigente Franco Fermo; Rup, legittimo l’incarico agli ex dipendenti in quiescenza.

Rup, legittimo l’incarico agli ex dipendenti in quiescenza - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com scrive