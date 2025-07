Inaki Williams | L’estrema destra va di moda lavoriamo per metterla a tacere

Inaki Williams parla apertamente di razzismo e di estrema destra nel calcio. Lo fa con i gradi di capitano dell’Athletic Bilbao, fascia ereditata in questa stagione. Parlando anche del fratello Nico. A seguire le dichiarazioni riportate da El Paìs. “Iñaki Williams (Bilbao, 31) è il nuovo capitano dell’Athletic Club. Sebbene l’abbia indossata sporadicamente in precedenza, l’attaccante dell’Atlético indossa la fascia da capitano per la prima volta dopo il ritiro di Óscar De Marcos. Lo fa in un momento di maturità, annunciando che diventerà padre per la prima volta e sottolineando ancora una volta la sua lotta contro il razzismo, che ha già denunciato in diverse occasioni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inaki Williams: «L’estrema destra va di moda, lavoriamo per metterla a tacere»

"Sembra che vada di moda l'estrema destra, ma noi continueremo a lavorare per mettere a tacere queste persone e per abbattere le barriere" ha detto Iñaki Williams, il primo capitano nero dell'Athletic Bilbao, oggi in conferenza stampa. Vai su X

