In viaggio con un arsenale | arrestato

Quando gli uomini della Gendarmeria lo hanno fermato, nella sua auto hanno trovato un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. E’ stato arrestato, così, un uomo di 68 anni, italiano, pregiudicato e residente a Verona. E’ stato individuato grazie a una segnalazione arrivata alla Brigata di Serravalle. Da lì è scattata l’indagine condotta proprio dalla Brigata di Serravalle con il supporto del Reparto comando e sotto il coordinamento della Brigata San Marino-CittĂ . In poco tempo gli agenti hanno individuato e fermato l’auto sospetta. Al volante c’era il 68enne che sembra non aver opposto resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: arrestato - arsenale - viaggio - brigata

