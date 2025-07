In Ucraina almeno tre soldati uccisi in un bombardamento russo

Almeno tre soldati ucraini sono stati uccisi e diciotto feriti in un attacco russo contro un campo di addestramento militare, ha annunciato l’esercito ucraino. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Ucraina almeno tre soldati uccisi in un bombardamento russo

In questa notizia si parla di: almeno - soldati - uccisi - russo

Tensioni India-Pakistan, 60 soldati indiani uccisi nel Kashmir, almeno 38 i morti civili al confine, decine di migliaia di sfollati nella regione - VIDEO - Il Pakistan ha fatto sapere di "aver abbattuto 25 droni di fabbricazione israeliana"; tra i morti anche diversi bambini Continuano gli scontri tra India e Pakistan dopo il il bombardamento del 22 aprile.

Trump apre a nuove sanzioni e il Cremlino si innervosisce: "È russofobia" Media: Zelensky potrebbe sostituire il premier. Crisi Russia-Azerbaijan. In Armenia scontro tra Chiesa e Stato. Kim Jong-Un onora le bare dei soldati morti nella campagna di Kursk Vai su Facebook

In Ucraina almeno tre soldati uccisi in un bombardamento russo; Ucraina, sei soldati morti e almeno dieci feriti in un attacco missilistico russo a Sumy; Bbc: “In Ucraina almeno 45mila soldati russi morti nel 2024, è l’anno più sanguinoso”.

In Ucraina almeno tre soldati uccisi in un bombardamento russo - Almeno tre soldati ucraini sono stati uccisi e diciotto feriti in un attacco russo contro un campo di addestramento militare, ha annunciato l’esercito ucraino. Si legge su internazionale.it

Mosca, raid su centro addestramento, 200 ucraini uccisi - Il ministero della Difesa russo ha affermato che in un raid missilistico su un centro di addestramento militare ucraino sono stati uccisi o feriti 200 soldati. Secondo msn.com