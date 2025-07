In panchina c’è il debutto di Belmonte

CARATE di Roberto Sanvito Non sarà una inaugurazione vera e propria perché la struttura è lì da diverso tempo. Ma nel corso degli ultimi mesi è cambiata parecchio, a partire dal fondo in sintetico. Ma non solo. Tante le migliorie inserite nell’ex “XXV Aprile” di Carate, oggi ribattezzato “ Nuovo Stadio Sportitalia Village ” che dalle 18.30 sarà teatro dell’ amichevole tra la Folgore Caratese e il Renate. Sarà la prima volta per mister Belmonte che dopo una settimana scarsa di allenamenti testerà la condizione della sua squadra che appare decisamente rinnovata rispetto a quella che fino a pochissime giornate dal termine ha lottato per la promozione in serie C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In panchina c’è il debutto di Belmonte

La scelta della Folgore. In panchina c’è Belmonte - Sarà Nicola Belmonte l’allenatore della Folgore Caratese nella stagione 2025/26. All’alba del primo luglio, primo giorno, appunto, della nuova stagione agonistica, la società azzurra puntualmente annuncia il nome del successore di Filippo Carobbio approdato a Vicenza con il ruolo di vice di Fabio Gallo.

