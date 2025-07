In Onda Daniela Preziosi insulta | Penosa sdraiata come Meloni

L’accordo commerciale su dazi USA-Europa, ratificato dopo l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, sta scatenando valanghe di critiche. Di questo si discute anche a In Onda, programma di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. In studio, tra gli ospiti, c’è Daniela Preziosi, ex-giornalista del Manifesto e ora a Domani, che non ha gradito affatto né l’accordo né l’incontro Trump-von der Leyen. La Preziosi non ci va giù tenera: “Non voglio personalizzare su Ursula Von der Leyen, ma è un pezzo del problema dell'Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Daniela Preziosi insulta: "Penosa, sdraiata come Meloni"

