L ’amicizia la immaginiamo spesso come una scelta affettiva, una questione di affinitĂ , simpatia o destino. In realtà è molto di piĂą, è un bisogno umano profondo, una componente essenziale per la crescita psicologica, emotiva e sociale di una persona. E a dirlo non è solo il buon senso, ma anche la scienza. In occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, che ricorre il 30 luglio, scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta, sessuologa clinica, perchĂ© vale il detto: “chi trova un amico, trova un tesoro”. Monica Bellucci: «PiĂą del lavoro, oggi per me sono importanti l’amicizia e la famiglia» X Leggi anche › Giornata internazionale dell’amicizia: ecco perchĂ© non dovremmo mai farne a meno Amicizia: un bisogno primario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, scopriamo con la Dottoressa Cozzolino, psicoterapeuta, perché non dovremmo mai vivere senza un amico accanto