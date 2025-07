In Indonesia le persone in fuga dallo tsunami nei rifugi

Gorontalo, 30 lug. (askanews) - Decine di abitanti di Gorontalo, nel nord dell'Indonesia, si sono rifugiati in un centro di evacuazione temporaneo dopo l'emissione di allarmi tsunami in diverse nazioni del Pacifico a seguito di un terremoto di magnitudo 8,8 al largo della penisola russa della Kamchatka. "Qui la gente è in preda al panico, ma cerchiamo di rimanere vigili e di anticipare il possibile tsunami", dichiara Awalia Hamsa, 29 anni, dal rifugio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Indonesia le persone in fuga dallo tsunami nei rifugi

