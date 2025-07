In giro in auto con hashish e bilancino scatta la denuncia

La polizia ha denunciato un 23enne del posto per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento, hanno visto transitare, in corso di Stefanis, una vettura con a bordo quattro giovani e li hanno fermati.Durante lo loro identificazione gli operatori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

