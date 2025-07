In fiamme un camion di rifiuti coda per 16 chilometri su A1

Coda di 6 chilometri tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1-Variante. Alle 12.30 circa di oggi, verso Firenze, all'altezza del chilometro 220 si sono formeti 16 chilometri di coda, per il semirimorchio di un camion andato in fiamme. I tempi di percorrenza sono stimati in circa 40 minuti in piĂą. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: coda - chilometri - fiamme - camion

Si ribalta camion in A4: carico in strada, 10 chilometri di coda tra Seriate e Bergamo verso Milano - Traffico intenso tra il casello di Seriate e quello di Bergamo sull’ A4 Milano-Brescia verso Milano. Nella mattina di mercoledì 7 maggio un camion si è ribaltato in autostrada all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio: trasportava barre di ferro, un carico che si è riversato sulla carreggiata dopo l’incidente.

Carambola tra auto, un ferito e traffico paralizzato: coda di 14 chilometri - Mattinata da incubo sull’autostrada A4, dove il traffico è andato in tilt a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Lonato, in direzione Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Desenzano e Brescia Est.

Camion perde il carico in A4 dopo un incidente, 5 chilometri di coda tra Seriate e Bergamo verso Milano - Traffico intenso tra Seriate e Bergamo sull’ A4 Milano-Brescia verso Milano. Nella mattina di mercoledì 7 maggio in autostrada si registrano almeno 5 chilometri di coda per un incidente all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio: coinvolto un camion che ha perso il carico sulla carreggiata.

CAMION IN FIAMME SULLA SS7: TRAFFICO BLOCCATO TRA TARANTO E GROTTAGLIE Un camion ha preso improvvisamente fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 1... Vai su Facebook

In fiamme un camion di rifiuti, coda per 16 chilometri su A1; Camion si incendia: traffico in tillt sulla A1 a Sasso Marconi di rifiuti in fiamme paralizza la A1 Bologna-Firenze; Code oggi in autostrada a Bologna: camion a fuoco sulla A1, incidente sulla A13.

Disagi in A1 nel Bolognese per camion in fiamme: 16 km di coda - BOLOGNA – Sono saliti a 16 i km di coda in A1 tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la A1 Direttissima, in direzione Firenze, per un mezzo pesante il cui semirimorchio era andato in fiamme. Secondo msn.com

Code oggi in autostrada a Bologna: camion a fuoco sulla A1, incidente sulla A13 - Esodo estivo: acqua distribuita agli automobilisti intrappolati sotto al sole. Segnala msn.com