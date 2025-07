Organizzata dalla Consulta di Santa Maria in Fabriago, Viola e Bordocchio, con l’associazione ‘Amici di Fabriago’ e il prezioso aiuto di sponsor, associazioni e cooperative, nell’area verde della frazione lughese intitolata al dottor Gaetano Soldati (dal 1963 al 1996 stimato e ben voluto medico di base nonché odontoiatra sia a Santa Maria in Fabriago che a San Lorenzo di Lugo), si è svolta una ‘ cena di gala ’. L’iniziativa era in programma lo scorso sabato sera ma il maltempo ha di fatto costretto gli organizzatori a posticiparla alla serata successiva. "Sono state oltre 200 le persone che hanno partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In duecento alla 'Cena di gala'. Una gioia per S. Maria in Fabriago