In Costa d’Avorio il presidente Alassane Ouattara si ricandiderà per il suo quarto mandato | ha ottantatré anni

“Largo ai giovani” non sembra essere un modo di dire apprezzato in Costa d’Avorio, quantomeno da Alassane Ouattara. Il presidente in carica ha infatti annunciato la sua intenzione di concorrere per il suo quarto mandato alle elezioni previste per il prossimo ottobre. Alassane Dramane Ouattara, soprannominato anche ADO, è nato il primo gennaio del 1842, e ha ottantatrĂŠ anni. Primo ministro dal 1990 al 1993, è presidente dal 2011. È stato rieletto nel novembre del 2020, dopo aver cambiato la Costituzione per estendere i mandati presidenziali, e a seguito di un voto boicottato dalle opposizioni. La promessa non mantenuta di Alassane Ouattara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Š Metropolitanmagazine.it - In Costa d’Avorio, il presidente Alassane Ouattara si ricandiderĂ per il suo quarto mandato: ha ottantatrĂŠ anni

