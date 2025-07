In contromano sulla A4 si risveglia l' unica sopravvissuta alla tragedia

Doveva essere il viaggio dei sogni per Mario Paglino e Gianni Grossi. Silvia Moramarco e Amodio Giurni erano pronti ad accogliere in casa una cucciola di barboncino, la piccola Olivia. Invece, la loro storia si è trasformata in una tragedia stradale, avvenuta domenica sull'autostrada Torino-Milano, a causa di una drammatica manovra contromano. A provocare l’incidente è stato Egidio Ceriani, 81 anni, che ha imboccato l’autostrada contromano dopo un’inversione al casello di Arluno, percorrendo circa sette minuti nella direzione sbagliata. La sua Peugeot 207 si è schiantata frontalmente contro la Peugeot 3008 su cui viaggiavano i quattro amici novaresi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In contromano sulla A4, si risveglia l'unica sopravvissuta alla tragedia

In questa notizia si parla di: contromano - tragedia - risveglia - unica

Tragedia sfiorata, tir contromano per 9 chilometri sulla Senese - Paganico (Grosseto), 30 maggio 2025 – Tragedia sfiorata all’alba di oggi, venerdì 30 maggio, lungo la Senese in direzione sud.

Tir contromano in autostrada, le immagini della tragedia sfiorata - Due tir di provenienza estera hanno percorso, lo scorso venerdì 6 giugno, un tratto dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio in direzione Udine, imboccandola contromano.

Udine, due Tir imboccano contromano la A23: tragedia sfiorata - Tragedia sfiorata venerdì 6 giugno in A23 quando due tir di nazionalità estera, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, hanno imboccato contromano lo svincolo d’uscita autostradale di Tarvisio, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dei numerosi conducenti che fin dalle prime ore del mattino si trovavano in viaggio per raggiungere le principali mete turistiche.

In contromano sulla A4, si risveglia l'unica sopravvissuta alla tragedia.

In contromano sulla A4, si risveglia l'unica sopravvissuta alla tragedia - storia si è trasformata in una tragedia stradale, avvenuta domenica sull'autostrada Torino- Scrive ilgiornale.it

Strage in contromano sull’A4, si è risvegliata dal coma l’unica sopravvissuta: “Ricorda tutto” - Sull’incidente stradale c’è un’inchiesta aperta della procura milanese, che intende disporre l’autopsia sul corpo dell’anziano. Segnala torino.repubblica.it