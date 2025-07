In Cile la Dc appoggia la candidata comunista

Dopo che da quattro anni aveva rotto con la sinistra e scelto di non partecipare alla formula governativa di Gabriel Boric, la Dc cilena ha preso la decisione storica di tornare nel centrosinistra allargato e di appoggiare la candidatura della comunista Jeannette Jara, vincitrice delle primarie. “I cristianodemocratici sono stati storicamente un pilastro della convivenza democratica in Cile. Oggi uniamo le forze per costruire un futuro con maggiori opportunitĂ e meno disuguaglianze”, ha ringraziato l’ex ministra del Lavoro. Ma la decisione ha spaccato il partito, portando  alle dimissioni del suo presidente, Alberto Undurraga, e di altri esponenti di spicco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Cile la Dc appoggia la candidata comunista

