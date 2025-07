In che senso il nuovo profumo di Selena Gomez è personalizzabile?

Anche Selena Gomez entra nel mondo delle fragranze, e lo fa con un profumo pensato per essere personalizzato e tagliato su misura. L’attrice e cantante 33enne ha svelato su Instagram il primo profumo targato Rare Beauty, la sua linea di cosmesi, ribattezzato Rare Eau de Parfum. Il nuovo profumo di Selena Gomez, inno alla leggerezza e all’inclusività . «È caldo e avvolgento, con un tocco speziato di note di caramello cremoso e pistacchio, che cede il passo a un’inaspettata dualità di ricca vaniglia e zenzero speziato, per poi sfumare in un fondo terroso di sandalo », ha spiegato Selena Gomez, che ha studiato il prodotto nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In che senso il nuovo profumo di Selena Gomez è personalizzabile?

In questa notizia si parla di: profumo - selena - gomez - senso

Selena Gomez ha appena lanciato il suo primo profumo Rare Beauty (ed è pensato per adattarsi al tuo umore) - Selena Gomez lo sa bene: non esiste un solo modo di essere sé stesse. E il suo primo profumo firmato Rare Beauty è esattamente questo—un invito a giocare, stratificare, cambiare vibe quando e come vogliamo.

In che senso il nuovo profumo di Selena Gomez è personalizzabile?; Rare Beauty: il nuovo profumo si chiama Rare Eau de Parfum; Selena Gomez lancia la prima fragranza inclusiva, Rare, dal flacone adatto a chi ha problemi di destrezza manuale: «A causa del Lupus non ho forza nelle mani. Non è così triste come sembra. Sono viva e questo è tutto ciò che conta.