In CdM la strategia italiana per le tecnologie quantistiche Butti | potenziamo la competitività

Roma, 30 luglio 2025 – Il Sottosegretario Alessio Butti, titolare della delega in materia, ha illustrato oggi in Consiglio dei Ministri la nuova Strategia Italiana per le Tecnologie Quantistiche (TQ), un piano nazionale che mira a consolidare l'Italia come protagonista della seconda rivoluzione quantistica a livello internazionale. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema nazionale integrato per valorizzare le Tecnologie Quantistiche come leva per la competitività , la sovranità tecnologica e la sicurezza nazionale. La Strategia nasce dalla collaborazione tra due gruppi di lavoro principali: uno istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) guidato da Serafino Sorrenti, rappresentante italiano per le materie quantistiche presso l'Unione Europea, e un secondo gruppo coordinato dal professor Tommaso Calarco presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che hanno operato in stretta e proficua collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Difesa e l'Agenzia nazionale per la Cybersicurezza (ACN). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In CdM la strategia italiana per le tecnologie quantistiche. Butti: potenziamo la competitivitÃ

Approvata la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha dato il via libera al piano elaborato nell'ultimo anno da esponenti della ricerca e delle istituzioni e che intende inaugurare nel nostro Paese lo sviluppo in un settore di frontiera destinato ad avere un rapido sviluppo e un grande impatto, dalle industriali alla formazione e alla sicurezza nazionale.

Una regia silenziosa, ma salda. Un progetto strategico che unisce la politica della conoscenza e la politica industriale, la sicurezza e la diplomazia.

