In campo Primo successo per i biancorossi in ritiro Basta il gol di Torrasi con il Club Comunicaciones

Prima vittoria per il Perugia nella terza amichevole disputata nel ritiro in Argentina. Allo stadio Alfredo Ramos di Agronomia i grifoni, al termine di una partita disputata in maniera convincente, hanno superato il Club Comunicaciones (Primera Division, la terza serie argentina) per 1-0 grazie ad un gol di Torrasi realizzato ad inizio ripresa su assist di Lickunas. Annullato anche un gol del lituano al 23’ st per fuorigioco su assist di Torrasi che aveva ricambiato il favore. Cangelosi ha lasciato a riposo per motivi precauzionali Moro, Tumbarello, Montevago, Perugini, Giraudo, Kanoute, Berta, Vitali e Brunori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In campo. Primo successo per i biancorossi in ritiro. Basta il gol di Torrasi con il Club Comunicaciones

In questa notizia si parla di: torrasi - ritiro - club - comunicaciones

Il Perugia supera il Club Comunicaciones nell’ultimo test del ritiro argentino; Calcio serie C, il Perugia chiude il ritiro con una vittoria; 28/07/2025 - 21:38 L'ULTIMA AMICHEVOLE, VITTORIA DEL GRIFO SUL CLUB COMUNICACIONES.

Il Perugia supera il Club Comunicaciones nell’ultimo test del ritiro argentino - Nell’ultimo test in Argentina arriva la prima vittoria per il Perugia che supera il Club Comunicaciones, squadra argentina di serie C. Lo riporta umbria24.it

Calcio serie C, il Perugia chiude il ritiro con una vittoria - Domani in serata la partenza dall'Argentina, arrivo in città mercoledì 30 nel tardo pomeriggio ... Come scrive perugiatoday.it