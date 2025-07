In bocca al lupo nel podcast sulla violenza di genere si parla della radice della violenza | ecco la quarta puntata

Nel dibattito sempre più acceso sulla violenza di genere, esistono strumenti capaci non solo di raccontare, ma anche di scavare a fondo nelle dinamiche psicologiche e culturali che la alimentano. Tra questi c’è In bocca al lupo, il podcast nato dalla collaborazione tra Buytron e GreenMe, disponibile su tutte le principali piattaforme. Sette episodi più due speciali, che affrontano ogni aspetto della violenza – da quella psicologica a quella economica, dai racconti delle vittime ai percorsi di recupero per chi ha agito in modo violento – con voci autorevoli, testimonianze e riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - “In bocca al lupo”, nel podcast sulla violenza di genere si parla della radice della violenza: ecco la quarta puntata

In questa notizia si parla di: violenza - bocca - lupo - podcast

Bacia una bambina in bocca, poi le fa apprezzamenti: 75enne patteggia a due anni per violenza sessuale - ANCONA - Lui le avrebbe voluto bene come un nonno con la sua nipotina. Per questo avrebbe avuto un'attenzione particolare per una bambina di 12 anni, sua ex vicina di casa.

“In bocca al lupo”, un podcast che parla di violenza di genere in un momento in cui è più necessario che mai - In un’epoca in cui le notizie di violenza sulle donne si rincorrono quotidianamente e il dibattito pubblico è spesso confuso, parziale o superficiale, serve uno spazio di ascolto e approfondimento che vada oltre la cronaca.

Davide Tonelli Galliera e l'inchiesta dei Diavoli della bassa modenese: «Mi misero in bocca racconti di riti satanici nei cimiteri, sacrifici umani, bambini costretti a torture e ogni genere di violenza. Era tutto falso» - «Riconosco che sono stato vittima di manipolazione psicologica» racconta nel libro Io, bambino zero. 16 famiglie disgregate, suicidi e morti improvvise, bambini allontanati per sempre dai genitori

La psiche dell'uomo violento: perché la frustrazione è la radice di tanti reati? La quarta puntata di In bocca al lupo; In Bocca al Lupo: il podcast sulla violenza di genere che dà voce a chi non può più tacere e comincia dalle istituzioni; “In bocca al lupo”: in arrivo il podcast che rompe il silenzio sulla violenza di genere.

La psiche dell’uomo violento: perché la frustrazione è la radice di tanti reati? La quarta puntata di In bocca al lupo - La puntata, con lo psicologo e psicoterapeuta Bernetti, si concentra sui percorsi terapeutici per gli uomini autori di violenza. Riporta greenme.it

La violenza che non si vede, ma che esiste: nel podcast “In bocca al lupo” si parla degli effetti psicologici della violenza - Nella seconda puntata del podcast In bocca al lupo, coprodotto da GreenMe, si parla di un tema spesso sottovalutato: la violenza psicologica. Secondo donnapop.it