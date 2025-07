In auto contro un tir Soccorso con Pegaso

Pauroso incidente ieri pomeriggio, intorno alle 16, lungo la via Lodovica, nel tratto che si snoda tra Piano della Rocca e il Ponte della Maddalena, nel comune di Borgo a Mozzano. Coinvolti due mezzi, un mezzo pesante e un’auto, che sembra stessero viaggiando entrambi in direzione Lucca e provenienti dalla zone della Garfagnana. Per ragioni al momento in fase di verifica, l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto e sbandando, in un tratto viario particolarmente stretto, avrebbe prima impattato contro il tir e successivamente nel muro di contenimento laterale, finendo per ribaltarsi, pare più di una volta, dal racconto fatto da alcuni testimoni del sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In auto contro un tir. Soccorso con “Pegaso“

