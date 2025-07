In arena Rocca di Caterina l' omaggio a Ligabue con la tribute band Anime in Plexiglass

"Anime in plexiglass", il concerto della Tribute Band Luciano Ligabue arriva sul palco dell’Arena Rocca di Caterina venerdì 1 agosto. La band porta da oltre venti anni sul palco tutta la passione e l’energia che hanno reso Ligabue una leggenda, offrendone così un omaggio coinvolgente e autentico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

