Imu non pagata Avvisi 527 per 529mila euro

CALCINAIA Dopo una serie di accertamenti e verifiche, l’ufficio Tributi del Comune di Calcinaia ha scovato 527 contribuenti che non hanno adempiuto al corretto pagamento dell’ Imu relativa all’anno 2022. Nelle casse del Comune di Calcinaia non sono entrati 529.807 euro. Una cifra considerevole che ora l’amministrazione del sindaco Cristiano Alderigi vuol riscuotere tramite l’emissione di "avvisi accertamento esecutivi dell’Imposta municipale propria, Imu, istituita con legge numero 1472013 ed integrata con legge numero 1602019, Nuova Imu". Sono stati emessi e sono in fase di notifica 527 titoli esecutivi per un importo complessivo di 529. 🔗 Leggi su Lanazione.it

