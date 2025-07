Immobilizzato e derubato il ‘Re degli orologi’ Refurtiva da mezzo milione di dollari | l’aggressione ripresa delle telecamere di sicurezza – IL VIDEO

Un’aggressione premeditata e una refurtiva da oltre mezzo milione di dollari: la vittima è Moshe Haimoff, conosciuto anche come il “ Re degli orologi “. Lo scorso lunedì, l’uomo (che tra Instagram e TikTok conta oltre due milioni di followers) è stato rincorso e immobilizzato da due ladri mentre si stava recando a lavoro. Dopo il furto, il trentanovenne è stato trasportato al New York-Presbyterian Queens Hospital con tagli e contusioni al polso e al collo. “Sono sicuro di essere stato preso di mira, sono sicuro di essere stato incastrato. Il mio vicino è uscito di casa due, tre minuti prima di me, nessuno lo ha toccato”, ha raccontato l’uomo al New York Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it