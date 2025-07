Immissioni in ruolo 2025 25 in Veneto assegnate quasi 3mila sedi Continuano convocazioni da graduatorie dei concorsi

Report dell'Ufficio Scolastico regionale sulle assunzioni del personale docente già realizzate per l'anno scolastico 202526: obiettivo continuità didattica e organici stabili. Continuano le convocazioni dalle graduatorie concorsuali. L'articolo Immissioni in ruolo 202525, in Veneto assegnate quasi 3mila sedi. Continuano convocazioni da graduatorie dei concorsi . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, Veneto, procedono immissioni in ruolo in Veneto - L'Ufficio scolastico regionale, grazie all'attività puntuale dell'Ufficio III, ha a ... Si legge su msn.com

