Immigrazione e diritti nasce il Comitato Cittadinanza Toscana

Sulla scia del referendum abrogativo del giugno scorso, nasce il Comitato Cittadinanza Toscana. Il Manifesto del Comitato, frutto del confronto tra associazioni, realtà del terzo settore, comunità migranti, forze politiche, persone esperte e attiviste, “definisce dieci priorità per una Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: comitato - toscana - nasce - cittadinanza

La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Vicepresidente di ANBI Toscana è stata eletta oggi nel Comitato Esecutivo di ANBI nazionale - Arezzo, 22 luglio 2025 –  Nuovo prestigioso incarico per Serena Stefani, che compie un ulteriore passo avanti nella governance nazionale della bonifica.

Andrea Cavicchi presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Nord - Prato, 23 luglio 2025 – È Andrea Cavicchi  il nuovo presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Toscana Nord, a seguito dell'elezione interna al Comitato stesso svoltasi ieri.

È attraccata stamattina a Livorno la nave della ONG Solidaire con 59 migranti tratti in salvo dal mare. Come sempre, CRIToscana è stata presente per prestare loro la prima accoglienza. A bordo persone provenienti dall’Africa sub-sahariana, tra cui 5 minori no Vai su Facebook

Immigrazione e diritti, nasce il Comitato Cittadinanza Toscana; Olimpiadi di Primo Soccorso a Siena: primo classificato il Fermi di San Marcello Pistoiese; Referendum, il 12 aprile via alla campagna: le iniziative in Toscana.

Cittadinanza, il referendum. Nasce il comitato per il ’Sì‘ - Nasce il comitato per il ’Sì‘ Nutrita assemblea ieri al centro Stranieri in vista delle urne dell’8 e 9 giugno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cinque referendum per lavoro e cittadinanza: nasce a Pisa il comitato ... - Pisa, 4 aprile 2025 – Si è costituito anche a Pisa il Comitato provinciale a sostegno dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza, la cui consultazione è fissata per l’8 e 9 giugno, in ... Riporta lanazione.it