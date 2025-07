Ilary Blasi racconta di quando querelò Signorini per le foto in topless | Gli feci causa poi lo ritrovai al GF Vip

Ilary Blasi parla della denuncia che sporse nei confronti di Alfonso Signorini per aver pubblicato su Chi un suo scatto in Senza veli, mentre era dentro casa a Formentera. La conduttrice gli fece causa e vinse: “Dopo pochi mesi l'ho ritrovato al Grande Fratello Vip, abbiamo scherzato ed è nato l'amore”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Berlusconi taglia senza pietĂ : La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta - La veritĂ dietro la rivoluzione Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi: licenziamenti, nuovi volti e la sua strategia spietata per rialzare gli ascolti.

Ilary Blasi spiazza dopo la chiusura di The Couple: il forte gesto - Ilary Blasi  ha detto addio anche all’esperienza di The Couple, dopo aver lasciato programmi di punta come Le Iene, Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - (Adnkronos) – Chanel Totti spegne oggi, martedì 13 maggio 2025, 18 candeline. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto la maggiore età e per l'occasione speciale ha festeggiato il traguardo allo scoccare della mezzanotte a casa del papà che le ha fatto una sorpresa.

