Ilary Blasi è soddisfatta | Ho fatto causa ad Alfonso Signorini per le foto in topless e ho vinto

L'episodio è trapelato dalle pagine della rivista Chi, dove Ilary Blasi ha scritto una breve lettera per celebrare i 30 anni della rivista. «Mi ha accompagnata in tutta la mia carriera fin dagli inizi. Non ho mai avuto lo stress del gossip, dei paparazzi, fa parte del gioco», ha dichiarato la conduttrice di Battiti Live, confessando di non essersi mai arrabbiata per i pettegolezzi circolati, salvo in una occasione: ovvero la volta in cui Ilary venne fotografata in Senza veli dentro la stanza dell'hotel dove alloggiava a Formentera con Francesco. «Feci causa  a Chi e ad Alfonso Signorini e ho vinto.

