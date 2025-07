Ilaria Sula giudizio immediato per Samson | prima udienza il 12 novembre

(Adnkronos) – Giudizio immediato per Mark Antony Samson. Lo ha disposto il gip di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, per il giovane, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa lo scorso marzo nell'appartamento di via Homs nel quartiere Africano a Roma. La ragazza è stata ammazzata con tre coltellate al collo e abbandonata . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: giudizio - immediato - samson - ilaria

Pugno mortale. Due a giudizio immediato - Udienza preliminare davanti al giudice Moreschi per l’ omicidio di Casazza avvenuto la sera del 19 agosto 2024, fuori dal bar Rosy, di via Nazionale, alle 22.

Incendio nel magazzino di via Cantoni a Milano: i due mandanti e l’esecutore rinviati a giudizio con rito immediato - Sono stati rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini arrestati per l'incendio dello showroom cinese di via Cantoni, a Milano, nel quale morirono tre ragazzi.

Molestie a un'alunna in una scuola media di Gela, la procura chiede il giudizio immediato per un bidello - La Procura di Gela ha chiesto il giudizio immediato di S. C., bidello di una scuola media di Gela accusato di aver palpeggiato il seno e baciato una giovanissima alunna durante l’ orario scolastico a marzo scorso.

Dopo Mark Samson, anche la madre andrà a processo. Secondo l'accusa, avrebbe contribuito a nascondere il corpo di Ilaria Sula. La gip di Roma ha disposto il giudizio immediato per la donna, accusata di aver ripulito l’appartamento e occultato elementi chi Vai su Facebook

Ilaria Sula: La Procura di Roma chiede giudizio immediato per Mark Antony Samson, reo confesso, accusato di omicidio aggravato da premeditazione e occultamento di cadavere. “O torna con me o la uccido", scriveva a un amico. #chilhavisto?https://bit.ly/4j Vai su X

Ilaria Sula, Samson a novembre davanti ai giudici; Femminicidio Ilaria Sula, chiesto il giudizio immediato per Mark Antony Samson; Femminicidio Ilaria Sula, giudizio immediato per la madre di Samson.

Ilaria Sula, giudizio immediato per Samson: prima udienza il 12 novembre - Il giovane è reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata, uccisa lo scorso marzo nell'appartamento di via Homs nel quartiere Africano a Roma Giudizio immediato per Mark Antony Samson. Scrive msn.com

Ilaria Sula, a giudizio immediato la madre di Mark Samson: lo avrebbe aiutato a nascondere il corpo - Chiesto il giudizio immediato anche per la mamma di Mark Samson, accusata di averlo aiutato a nascondere il corpo di Ilaria Sula ... Segnala fanpage.it