Il weekend del Tittoni Una Rockabilly Night e le grandi colonne sonore

L’energia esplosiva di due band che faranno scatenare sulle note e sui ritmi del rock’n’roll più trascinante e della surf music, con una carica che rasenta il punk. E poi, in tutt’altra atmosfera, una vera e propria star del crossover classico, acclamata su prestigiosi palcoscenici internazionali, che farà immergere nelle canzoni delle grandi colonne sonore cinematografiche, da Morricone a Moroder, passando per Henry Mancini. Sono i due concerti che incendieranno il palco di Parco Tittoni nel fine settimana. Il weekend si aprirà sabato alle 21.30 con una Rockabilly Night che avrà per protagonisti i The Hormonauts e, in apertura, i The Wavers. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it