Ci vogliono oltre otto ore di lettura, senza pause, per scorrere con gli occhi l’interminabile lista di nomi dei 18.500 bambini palestinesi uccisi da Israele. Un’iniziativa editoriale senza precedenti li ha raccolti tutti, almeno quelli che conosciamo, in un articolo del Washington Post. Quasi un terzo delle oltre 60mila vittime delle bombe e dei proiettili di Tel Aviv erano minori. I nomi sono in ordine di età. Circa mille non aveva ancora compiuto un anno, 1218 erano invece diciasettenni. Il Washington Post ha pubblicato i nomi – diffusi dal ministero della Sanità di Gaza e resi anche in inglese – e in alcuni casi anche le foto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Washington Post pubblica tutti i nomi (che conosciamo) dei bambini morti a Gaza: sono più di 18mila, “uno all’ora”